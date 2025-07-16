26-летний американец Райлли Уолш может пополнить состав тольяттинской «Лады»

26-летний Райлли Уолш родился в Фреймингеме, штат Массачусетс. В студенческой лиге играл за Гарвард с 2017-го по 2020 год. Продолжил карьеру во второй по силе лиге за океаном АХЛ за «Бингемтон Девилз» (позже — «Ютика Кометс»). Это фарм «Нью-Джерси Девилз».