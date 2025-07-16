26-летний американец Райлли Уолш может пополнить состав тольяттинской «Лады»

Появилась информация о потенциальном переходе защитника в клуб из 63-го региона. Есть опыт выступления в НХЛ.
26-летний Райлли Уолш родился в Фреймингеме, штат Массачусетс. В студенческой лиге играл за Гарвард с 2017-го по 2020 год. Продолжил карьеру во второй по силе лиге за океаном АХЛ за «Бингемтон Девилз» (позже — «Ютика Кометс»). Это фарм «Нью-Джерси Девилз».
Дебютировал в НХЛ в конце апреля 2022 года в матче против «Оттавы» (4:5 в овертайме). Сделал голевую и заработал одно результативное очко. После за «Девс» не выступал.
В сезоне 2023−2024 перебрался в «Провиденс Брюинс» (фарм «Бостона»), оттуда — в «Онтарио Рейн» («Лос-Анджелес Кингс»). В прошедшем поучаствовал в 70 встречах и набрал 32 балла (шесть шайб и 26 ассистов). Об интересе к Уолшу пишет Михаил Зислис.
На днях сообщали, что «автозаводцы» сразятся за Кубок губернатора Челябинской области.
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