Уникальную операцию провели девочке в Иркутской областной детской больнице

Эту операцию врачи Иркутской областной детской больницы назвали технологическим прорывом. Команда специалистов впервые объединила две передовые методики: робот-ассистированную хирургию и флуоресцентную навигацию с индоцианином зелёным.
— Пациентка из другого региона поступила к нам с опухолью правого яичника, расположенной внутри ткани яичника, — рассказал главный врач Юрий Козлов. — Задача стояла крайне сложная: максимально точно удалить образование, сохранив функции органа и репродуктивный потенциал. Классические методы не всегда позволяют визуализировать границу между патологической и здоровой тканью — особенно при рецидивирующих или сложно расположенных опухолях.
Так, робот-хирург обеспечил беспрецедентную точность манипуляций в труднодоступной анатомической зоне. А флюороскопический контроль в реальном времени позволил корректировать ход операции.
Как итог: опухоль аккуратно вырезали, а яичник удалось сохранить. Девочке подарили шанс быть здоровой и в будущем стать мамой.