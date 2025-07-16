Уникальную операцию провели девочке в Иркутской областной детской больнице

— Пациентка из другого региона поступила к нам с опухолью правого яичника, расположенной внутри ткани яичника, — рассказал главный врач Юрий Козлов. — Задача стояла крайне сложная: максимально точно удалить образование, сохранив функции органа и репродуктивный потенциал. Классические методы не всегда позволяют визуализировать границу между патологической и здоровой тканью — особенно при рецидивирующих или сложно расположенных опухолях.