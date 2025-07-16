Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальную операцию провели девочке в Иркутской областной детской больнице

Команда специалистов впервые объединила две передовые методики.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эту операцию врачи Иркутской областной детской больницы назвали технологическим прорывом. Команда специалистов впервые объединила две передовые методики: робот-ассистированную хирургию и флуоресцентную навигацию с индоцианином зелёным.

— Пациентка из другого региона поступила к нам с опухолью правого яичника, расположенной внутри ткани яичника, — рассказал главный врач Юрий Козлов. — Задача стояла крайне сложная: максимально точно удалить образование, сохранив функции органа и репродуктивный потенциал. Классические методы не всегда позволяют визуализировать границу между патологической и здоровой тканью — особенно при рецидивирующих или сложно расположенных опухолях.

Так, робот-хирург обеспечил беспрецедентную точность манипуляций в труднодоступной анатомической зоне. А флюороскопический контроль в реальном времени позволил корректировать ход операции.

Как итог: опухоль аккуратно вырезали, а яичник удалось сохранить. Девочке подарили шанс быть здоровой и в будущем стать мамой.