В Татарстане вдвое вырос дефицит рабочих рук на предприятиях

Количество предприятий республики, испытывающих острую нехватку кадров, за год увеличилось в два раза — с 35 до 71. Среди них ключевые промышленные гиганты: Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим и другие флагманы татарстанской экономики.
Особенно востребованы специалисты в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и добывающем секторе. Острый дефицит отмечается и в энергетике, транспортной сфере, строительстве и научных организациях.
Правительство Татарстана во главе с Алексеем Песошиным разрабатывает меры по привлечению кадров, включая программы переподготовки и привлечение рабочей силы из других регионов. Ситуация отражает общероссийский тренд на рынке труда, где промышленные предприятия сталкиваются с аналогичными вызовами.