В Татарстане вдвое вырос дефицит рабочих рук на предприятиях

Количество предприятий республики, испытывающих острую нехватку кадров, за год увеличилось в два раза — с 35 до 71. Среди них ключевые промышленные гиганты: Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим и другие флагманы татарстанской экономики.