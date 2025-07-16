У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 20.03 (12.03 мск) 16 июля. Эпицентр находился в 107 километрах восточнее необитаемого острова Матуа, очаг — на глубине 16 километров», — рассказала сейсмолог.