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У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 20.03 (12.03 мск) 16 июля. Эпицентр находился в 107 километрах восточнее необитаемого острова Матуа, очаг — на глубине 16 километров», — рассказала сейсмолог.

Собеседница агентства отметила, что, по оперативным данным, землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.