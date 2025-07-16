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В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП

Шейкин: нарушения статей КоАП будут фиксировать по обычной процедуре, без слежки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксироваться по обычной процедуре — через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допускается, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.

«Фиксация нарушений осуществляется по обычной ведомственной процедуре (материалы, обращения, сообщения от граждан, публикации в СМИ), автоматической массовой слежки не допускается. Решения принимает суд, а ошибочные штрафы можно обжаловать», — сказал РИА Новости Шейкин.