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Дончанам рассказали, где узнавать об отключениях электричества

Ростовская область, 16 июля 2025. DON24.RU. На сайте Правительства Ростовской области напоминают о доступных способах получения информации о плановых и аварийных отключениях электроэнергии.

Источник: Don24.ru

Энергокомпании публикуют графики на своих сайтах и поддерживают горячие линии:

  • абоненты компании «Россети Юг» могут проверить плановые отключения на сайте dp.rosseti-yug.ru/res/;
  • клиенты АО «Донэнерго» — на donenergo.ru/grafik-otklyucheniy/.

В случае аварий жители могут звонить на бесплатные номера: 8−800−220−0−220 («Россети Юг») и 8−800−222−05−50 (АО «Донэнерго»).

Дополнительно АО «Донэнерго» оперативно сообщает об авариях в своем телеграм-канале, где указывает причины отключений и сроки восстановления подачи энергии. Эти меры помогают жителям региона быть в курсе изменений в работе энергосистемы и планировать свои действия.