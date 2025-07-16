Дончанам рассказали, где узнавать об отключениях электричества

Дополнительно АО «Донэнерго» оперативно сообщает об авариях в своем телеграм-канале, где указывает причины отключений и сроки восстановления подачи энергии. Эти меры помогают жителям региона быть в курсе изменений в работе энергосистемы и планировать свои действия.