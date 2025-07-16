Дончанам рассказали, где узнавать об отключениях электричества

Энергокомпании публикуют графики на своих сайтах и поддерживают горячие линии:
- абоненты компании «Россети Юг» могут проверить плановые отключения на сайте dp.rosseti-yug.ru/res/;
- клиенты АО «Донэнерго» — на donenergo.ru/grafik-otklyucheniy/.
В случае аварий жители могут звонить на бесплатные номера: 8−800−220−0−220 («Россети Юг») и 8−800−222−05−50 (АО «Донэнерго»).
Дополнительно АО «Донэнерго» оперативно сообщает об авариях в своем телеграм-канале, где указывает причины отключений и сроки восстановления подачи энергии. Эти меры помогают жителям региона быть в курсе изменений в работе энергосистемы и планировать свои действия.