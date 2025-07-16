Ремонт в Новонукутской школе искусств закончат в ноябре

Посетили депутаты областного парламента и межпоселенческий Дом культуры Нукутского района, который построили в 2021 году. Остановились и на ремонтируемых участках дорог. В этом году приводятся в порядок улицы Баторова, Литвинова и Хангалова. Средства на это, всего более 76 млн рублей, выделялись по программе «Комплексное развитие сельских территорий» федерального, регионального и местного бюджетов. Ремонт уже подходит к концу, осталось лишь нанести разметку и провести озеленение.