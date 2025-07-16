Ремонт в Новонукутской школе искусств закончат в ноябре

Представители Законодательного Собрания Иркутской области во главе с председателем областного парламента Александром Ведерниковым, в рамках рабочей поездки по территориям региона посетили Нукутский район. Здесь они оценили реализацию нескольких социальных проектов, а также провели совещание, посвященное перспективам развития территории.
Посетили парламентарии Новонукутскую детскую школу искусств, где сейчас идет капитальный ремонт. Здание приводится в порядок по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и на это было выделено более 60 млн рублей. По плану работы должны быть закончены в ноябре этого года.
Посетили депутаты областного парламента и межпоселенческий Дом культуры Нукутского района, который построили в 2021 году. Остановились и на ремонтируемых участках дорог. В этом году приводятся в порядок улицы Баторова, Литвинова и Хангалова. Средства на это, всего более 76 млн рублей, выделялись по программе «Комплексное развитие сельских территорий» федерального, регионального и местного бюджетов. Ремонт уже подходит к концу, осталось лишь нанести разметку и провести озеленение.
На встрече, посвященной социально-экономическому развитию Нукутского района, говорилось в первую очередь о необходимости модернизации социальной инфраструктуры. Школы и детские сады нуждаются в ремонте, есть потребность в новых спортивных площадках и ремонте существующих.
Еще один важный вопрос — обеспечение местных жителей качественной питьевой водой. Для этой цели работает региональный проект «Чистая вода». Представители местных администраций рассказали, как он реализуется на территории.