В России средний возраст материнства вырос на три года

«Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок. Увеличение среднего возраста матери при рождении, в 2023 году он составлял 26,2 года, в 1995 году он был на 3 года меньше. Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка», — сказал министр в ходе правительственного часа «О приоритетах в реализации демографической политики» в Госдуме.