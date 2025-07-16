В России средний возраст материнства вырос на три года

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Увеличение среднего возраста материнства фиксируется в России, с 1995 года он вырос на 3 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок. Увеличение среднего возраста матери при рождении, в 2023 году он составлял 26,2 года, в 1995 году он был на 3 года меньше. Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка», — сказал министр в ходе правительственного часа «О приоритетах в реализации демографической политики» в Госдуме.
Он добавил, что младенческая и детская смертность за последние 10 лет сократилась более чем в два раза во всех возрастных категориях.
«Младенческая смертность по итогам 2024 года составила 4 промилле и продолжает снижаться в первом полугодии. А 27 регионов уже имеют показатель 3 и менее на 1000 живорожденных», — отметил Мурашко.