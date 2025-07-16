Канатные дороги в Сочи приостановили работу из-за грозы

Канатные дороги днем 16 июля в Сочи приостановили работу из-за грозы.
Отдыхающие вынуждены оставаться в ресторане на высоте 2,2 тыс. метров в ожидании улучшения погодных условий.
По информации курорта «Роза Хутор», в 11:15 остановили работу всех канаток. Постепенно их начали открывать, и в 12:37 стало известно, что все канатные дороги вновь запущены. При этом подъемник «Эдельвейс» работает с выходом в кафе «Лес». А природный парк водопадов «Менделиха» остается закрытым из-за непогоды.
Для ожидающих организовали чай и воду в точках питания.
На «Красной Поляне» временно приостанавливали работу девяти канаток.
По последним данным, канатные дороги «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря», «Снежная звезда» работают в штатном режиме.
Что касается третьего сочинского горнолыжного курорта «Газпром Поляны», то в его телеграм-канале информации о каких-либо ограничениях, связанных с прохождением грозового фронта, не публиковалось.