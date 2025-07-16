Канатные дороги в Сочи приостановили работу из-за грозы

По информации курорта «Роза Хутор», в 11:15 остановили работу всех канаток. Постепенно их начали открывать, и в 12:37 стало известно, что все канатные дороги вновь запущены. При этом подъемник «Эдельвейс» работает с выходом в кафе «Лес». А природный парк водопадов «Менделиха» остается закрытым из-за непогоды.