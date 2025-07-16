Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске запустили временный объезд на улице Петухова

В Новосибирске начался капитальный ремонт моста через реку Тулу, построенного в 1962 году и ни разу не ремонтировавшегося за всю историю эксплуатации.

Источник: Сиб.фм

Для обеспечения безопасности движения на время работ на улице Петухова открыли временный объезд.

Максим Кудрявцев опубликовал сообщение о том, что подрядчик завершил укладку асфальта, установил ограждения и освещение.

Сейчас строители приступят к основным работам: демонтажу старых опор и возведению новых укреплений. Власти призывают горожан соблюдать правила движения на временном участке и учитывать возможные задержки.

Ремонт, который планируют завершить к 2026 году, включает усиление конструкций и замену изношенных элементов.