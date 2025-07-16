В Новосибирске запустили временный объезд на улице Петухова

Для обеспечения безопасности движения на время работ на улице Петухова открыли временный объезд.
Максим Кудрявцев опубликовал сообщение о том, что подрядчик завершил укладку асфальта, установил ограждения и освещение.
Сейчас строители приступят к основным работам: демонтажу старых опор и возведению новых укреплений. Власти призывают горожан соблюдать правила движения на временном участке и учитывать возможные задержки.
Ремонт, который планируют завершить к 2026 году, включает усиление конструкций и замену изношенных элементов.