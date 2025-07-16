Жители Ростовской области могут пожаловаться на отключение электричества

Власти Ростовской области напомнили, как жители региона могут получать информацию о плановых и аварийных отключениях электричества. Сейчас существуют несколько каналов связи, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям.
В частности, еженедельные графики публикуют на сайтах АО «Донэнерго» и «Россети Юг».
Кроме того, оперативную информацию публикуют в телеграм-канале «Донэнерго». Там же указывают причины отключений и сроки восстановления подачи электричества.
Рассказать о повреждениях сетей можно по телефонам контакт-центров энергокомпаний. Номера телефонов указаны на официальных сайтах поставщиков.
Напомним, ранее энергоснабжение в Ростовской области восстановили после пиковых нагрузок.
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