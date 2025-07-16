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Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремизм, заявили в Совфеде

Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.

«Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы», — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру.

«Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением», — подчеркнул парламентарий.