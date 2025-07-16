Совфед: за открытие страницы с экстремистским контентом не будет наказания

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Факт открытия страницы с экстремистскими материалами не будет являться правонарушением после принятия поправок в КоАП, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
«Факт того, что человек увидел или открыл такую страницу, сам по себе не образует правонарушения — если он не распространяет, не сохраняет и не популяризирует запрещённый контент», — сказал Шейкин.
По словам сенатора, законопроект прямо предусматривает, что ответственность наступает только при наличии умысла — когда действия были осознанными и направленными на противоправную цель (например, распространение экстремистских материалов).