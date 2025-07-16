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«Проехал на краденом велосипеде 130 километров». Иностранец украл в Минске велосипедов на 3500 рублей

В Минске иностранец воровал велосипеды, а на одном проехал 130 км до жены.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали иностранца, постоянно воровавшего велосипеды. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, сразу в несколько столичных РУВД обратились минчане, у которых украли дорогие велосипеды. Общий ущерб превысил 3500 белорусских рублей.

Вскоре оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 42-летний ранее судимый за кражи иностранец. Мужчина в Минске перерезал велозамки и увозил велосипеды.

А на одном украденном велосипеде мужчина проехал 130 километров, чтобы навестить жену. Там он потом и оставил украденный транспорт.

Украденные велосипеды нашли и вернули владельцам.

Фигуранта вновь будут судить за кражи.

Тем временем СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе: «Пошел на разворот в полосе разгона».

А в Круглянском районе пенсионер погиб, работая в огороде на мотоблоке: «Крики о помощи услышал проходивший мимо ребенок».