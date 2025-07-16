«Проехал на краденом велосипеде 130 километров». Иностранец украл в Минске велосипедов на 3500 рублей

В Минске задержали иностранца, постоянно воровавшего велосипеды. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, сразу в несколько столичных РУВД обратились минчане, у которых украли дорогие велосипеды. Общий ущерб превысил 3500 белорусских рублей.
Вскоре оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 42-летний ранее судимый за кражи иностранец. Мужчина в Минске перерезал велозамки и увозил велосипеды.
А на одном украденном велосипеде мужчина проехал 130 километров, чтобы навестить жену. Там он потом и оставил украденный транспорт.
Украденные велосипеды нашли и вернули владельцам.
Фигуранта вновь будут судить за кражи.
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