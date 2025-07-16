Россиянам для счастливой жизни нужно 257 тысяч рублей в месяц

На результаты аналитики сервиса SuperJob сослалось издание РБК. Женщины в ходе опроса называли меньшую сумму — 235 тысяч рублей в месяц, в то время как мужчины хотели бы зарабатывать 280 тысяч. В целом, стоимость счастья выросла на три процента по сравнению с сентябрем прошлого года и на 47% по сравнению с 2015-м.