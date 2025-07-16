Россиянам для счастливой жизни нужно 257 тысяч рублей в месяц

На результаты аналитики сервиса SuperJob сослалось издание РБК. Женщины в ходе опроса называли меньшую сумму — 235 тысяч рублей в месяц, в то время как мужчины хотели бы зарабатывать 280 тысяч. В целом, стоимость счастья выросла на три процента по сравнению с сентябрем прошлого года и на 47% по сравнению с 2015-м.
Показатели напрямую зависят от текущего дохода респондента. Те, кто получает менее 50 тысяч рублей, считают комфортной суммой 200 тысяч, а у тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, ожидания увеличиваются до 300 тысяч рублей.
С ростом образования и возраста запросы также становятся выше. Выпускники вузов хотели бы получать 287 тысяч рублей, а окончившие техникум — 221 тысячу. Молодежи до 24 лет в среднем требуется 192 тысячи, а россиянам старше 45 — уже 272 тысячи рублей в месяц.
Больше всех к уровню дохода чувствительны жители крупных городов. Москвичи возглавили рейтинг с запросом 290 тысяч рублей. Далее следуют Владивосток с 276 тысячами, Санкт-Петербург с 264 тысячами, Ростов-на-Дону с 260 тысячами и Тюмень с 255 тысячами. Наименьшие ожидания — у жителей Кирова, которым достаточно 204 тысячи рублей.