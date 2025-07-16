Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Ранее межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие «алкомаркет», а также запретить размещать в РФ такие объекты на расстоянии ближе 100 метров от жилых домов, школ, спортивных объектов и медицинских учреждений, был внесен в Госдуму.
Более половины (54%) опрошенных скорее отрицательно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах, при этом 61% опрошенных граждан поддерживает запрет на открытие таких магазинов в домах, свидетельствует результат опроса ВЦИОМ.
По данным центра, граждане отмечают, что наличие алкомаркетов ведет к отрицательным последствиям, таким как высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%), грязь, мусор вблизи таких магазинов (21%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.