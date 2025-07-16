Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах

ВЦИОМ: 61% россиян выступают за запрет алкомаркетов в жилых домах.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что нужно запретить алкомаркеты в жилых многоквартирных домах, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Ранее межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие «алкомаркет», а также запретить размещать в РФ такие объекты на расстоянии ближе 100 метров от жилых домов, школ, спортивных объектов и медицинских учреждений, был внесен в Госдуму.

Более половины (54%) опрошенных скорее отрицательно относятся к наличию алкомаркетов в жилых домах, при этом 61% опрошенных граждан поддерживает запрет на открытие таких магазинов в домах, свидетельствует результат опроса ВЦИОМ.

По данным центра, граждане отмечают, что наличие алкомаркетов ведет к отрицательным последствиям, таким как высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%), грязь, мусор вблизи таких магазинов (21%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.