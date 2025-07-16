Опрос показал отношение россиян к запрету алкомаркетов в жилых домах

Ранее межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие «алкомаркет», а также запретить размещать в РФ такие объекты на расстоянии ближе 100 метров от жилых домов, школ, спортивных объектов и медицинских учреждений, был внесен в Госдуму.