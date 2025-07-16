Мэр Уфы обратил внимание на купание детей в городских фонтанах

В последнее время уфимские власти получают много жалоб на детей, которые купаются в фонтанах. Мэр города Ратмир Мавлиев во время оперативного совещания поделился своим мнением по этому поводу.
Сити-менеджер отметил, что сам положительно относится к детским забавам с водой, но подчеркнул серьезные риски для здоровья. По его словам, в чашах фонтанов используется техническая вода с добавлением химических реагентов, а конструкции могут стать причиной травм.
Мавлиев пояснил, что бегать по сухим фонтанам или кататься на велосипедах вокруг них вполне допустимо. Однако купание в чашах представляет опасность, так как дети могут пораниться о форсунки или пострадать от химических веществ.
Мэр поручил районным администрациям усилить разъяснительную работу с родителями и детьми, чтобы предотвратить подобные случаи. Особое внимание будет уделено профилактическим беседам о недопустимости купания в фонтанах.
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