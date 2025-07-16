«Впервые в жизни у меня машина с кондиционером!»: Дедушке и внуку из Ростовской области неравнодушные россияне подарили «Ниву»

Жители Ростовской области и всей страны объединились, чтобы помочь 72-летнему Александру Тарасенко из Сальска и его девятилетнему внуку Тимофею. Они потеряли четверых родственников, но, несмотря на удары судьбы, мужчина нашел в себе силы жить дальше ради мальчика и старается сделать его детство самым счастливым.