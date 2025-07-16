«Впервые в жизни у меня машина с кондиционером!»: Дедушке и внуку из Ростовской области неравнодушные россияне подарили «Ниву»

Жители Ростовской области и всей страны объединились, чтобы помочь 72-летнему Александру Тарасенко из Сальска и его девятилетнему внуку Тимофею. Они потеряли четверых родственников, но, несмотря на удары судьбы, мужчина нашел в себе силы жить дальше ради мальчика и старается сделать его детство самым счастливым.
Их история и воля к жизни настолько вдохновила тысячи людей по всей стране и за рубежом, что они объединились и организовали сбор средств, чтобы купить семье новенькую «Ниву», когда старая машина пенсионера окончательно сломалась.
Александр Иванович, переживший страшную трагедию — за четыре года он похоронил старшего внука, сына, жену и дочь — маму Тимоши, не ожидал такой поддержки.
— Дорогие мои, низкий вам поклон! Вы даже не представляете моего счастья, — со слезами на глазах говорит дедушка.
Новая машина стала для этой маленькой семьи настоящим подарком судьбы. Особенно трогательно, что в номере автомобиля присутствует число 13 — это память о дочери Александра Ивановича, которую еще со школы называли «тринадцатой» в честь ее счастливого числа.
— Впервые в жизни у меня машина с кондиционером! — радуется пенсионер. — Всю жизнь ездил, так сказать, с открытым забралом.
Но на этом помощь не закончилась. Интернет-друзья продолжают поддерживать семью: заказывают деревянные изделия, которые мастерят дед с внуком, помогают с ремонтом дома.
— Я столько бы за жизнь не сделал, сколько с вами вместе! — признается Александр Иванович. — Мы с Тимохой будто попали в самую добрую сказку.
Маленький Тимофей, несмотря на внимание к их семье, остается скромным и отзывчивым мальчиком. В прошлом году он отдал свои сбережения, которые копил на поездку в Москву, однокласснице, у которой случился пожар дома.
— Деда, ну там же нужнее! — просто объяснил он свой поступок.
История этой необычной семьи продолжает вдохновлять тысячи людей по всей стране, доказывая, что доброта и взаимовыручка по-прежнему живут в сердцах россиян.
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