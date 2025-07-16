Одобрено кабмином: Кишиневский аэропорт будет носить имя Евгения Доги

Композитор Евгений Дога скончался в Кишиневе 3 июня, на 89-м году жизни. Идея о присвоении его имени кишиневскому аэропорту возникла в общественном пространстве еще при жизни композитора, однако тогда отклика у властей Молдовы не встретила.