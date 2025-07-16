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Одобрено кабмином: Кишиневский аэропорт будет носить имя Евгения Доги

Правительство Молдовы одобрило решение о присвоении имени Евгения Доги главной воздушной гавани страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik.Кишиневский международный аэропорт будет носить имя знаменитого молдавского композитора Евгения Доги, решение принял кабинет министров на заседании в среду.

Отмечается, что это сделано «в знак благодарности и уважения за его выдающийся вклад в развитие и продвижение культуры Республики Молдова».

«Кишинёвский международный аэропорт имени Евгения Доги становится символом не только транспортного, но и художественного и духовного наследия нашей страны», — отметили в правительстве.

Документ разработало Министерство инфраструктуры и регионального развития. по мнению авторов инициативы, присвоение имени Евгения Доги главной воздушной гавани страны укрепит национальную гордость, отразит признание культурных ценностей в общественном пространстве и будет способствовать продвижению художественного наследия Молдовы.

В кабмине также отметили, что переименование не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов из бюджета страны.

Композитор Евгений Дога скончался в Кишиневе 3 июня, на 89-м году жизни. Идея о присвоении его имени кишиневскому аэропорту возникла в общественном пространстве еще при жизни композитора, однако тогда отклика у властей Молдовы не встретила.