Одобрено кабмином: Кишиневский аэропорт будет носить имя Евгения Доги

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik.Кишиневский международный аэропорт будет носить имя знаменитого молдавского композитора Евгения Доги, решение принял кабинет министров на заседании в среду.
Отмечается, что это сделано «в знак благодарности и уважения за его выдающийся вклад в развитие и продвижение культуры Республики Молдова».
«Кишинёвский международный аэропорт имени Евгения Доги становится символом не только транспортного, но и художественного и духовного наследия нашей страны», — отметили в правительстве.
Документ разработало Министерство инфраструктуры и регионального развития. по мнению авторов инициативы, присвоение имени Евгения Доги главной воздушной гавани страны укрепит национальную гордость, отразит признание культурных ценностей в общественном пространстве и будет способствовать продвижению художественного наследия Молдовы.
В кабмине также отметили, что переименование не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов из бюджета страны.
Композитор Евгений Дога скончался в Кишиневе 3 июня, на 89-м году жизни. Идея о присвоении его имени кишиневскому аэропорту возникла в общественном пространстве еще при жизни композитора, однако тогда отклика у властей Молдовы не встретила.