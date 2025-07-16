В Госдуме прокомментировали поправки о штрафах за аренду игровых аккаунтов

«В уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и SIM-карт, которые привели к совершению преступлений, либо в целях террористической и экстремистской деятельности. Сервисам для геймеров, которые предлагают аренду игровых аккаунтов Steam или PSN, уголовной ответственности бояться не стоит — в отличие от ресурсов, которые торгуют доступом к чужой электронной почте и “Госуслугам”. Гражданам, которые пользуются услугами таких сайтов, тоже стоит призадуматься», — заключил он.