В США установили мировой рекорд по собранным пазлам

В коллекции Лизы найдутся пазлы на любой вкус — от компактных наборов на несколько сотен деталей до изображения Микки Мауса из 40 320 элементов. Отыщутся круглые формы, праздничные дизайны, среди которых — целых 123 картины рождественской тематики, сцены из фильмов и сериалов, герои Disney, Hello Kitty, Винни-Пух, Джеймс Бонд и даже редкий Йода из франшизы «Звездных войн», на поиски которого у женщины ушло семь лет.