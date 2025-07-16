В США установили мировой рекорд по собранным пазлам

«Я люблю пазлы с детства, — говорит женщина. — Для меня главное — процесс. Это акт создания, который наполняет меня радостью».
В коллекции Лизы найдутся пазлы на любой вкус — от компактных наборов на несколько сотен деталей до изображения Микки Мауса из 40 320 элементов. Отыщутся круглые формы, праздничные дизайны, среди которых — целых 123 картины рождественской тематики, сцены из фильмов и сериалов, герои Disney, Hello Kitty, Винни-Пух, Джеймс Бонд и даже редкий Йода из франшизы «Звездных войн», на поиски которого у женщины ушло семь лет.
Коллекционировать пазлы всерьез женщина начала в 2019 году. Многие из картин до сих пор хранятся в собранном виде. «Если я оставляла бы все пазлы, которые собираю за год, могла бы выложить ими весь пол в доме», — пошутила Лиза.
Женщина трижды участвовала в Национальном чемпионате по сборке пазлов и один раз в мировом первенстве. Правда, соревнования даются Лизе нелегко: «Это стресс. Гораздо легче участвовать в паре или команде. Но я все равно люблю эти события, ведь можно пообщаться с другими участниками и художниками».
Предыдущий рекорд принадлежал Джону Вальцаку, который собрал 2022 пазла. Лиза превзошла мужчину более чем вдвое.