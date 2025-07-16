В Хабаровском крае возможны перебои с мобильным интернетом

В Хабаровском крае временно ограничена работа мобильного интернета. Как сообщают операторы связи, перебои вызваны проведением мероприятий по обеспечению безопасности населения и не связаны с техническими неисправностями инфраструктуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ограничения могут затронуть абонентов всех сотовых операторов региона. При этом важно отметить, что проводной интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме, голосовая связь остается доступной, а экстренные вызовы по номеру 112 принимаются без ограничений.
Специалисты рекомендуют при необходимости использовать альтернативные способы выхода в интернет через проводные сети или Wi-Fi-точки. Точные сроки восстановления полной функциональности мобильного интернета не уточняются.
Отметим, что подобные временные ограничения вводятся в рамках стандартных мер безопасности и ранее уже применялись в различных регионах страны.