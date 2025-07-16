Депутат: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Использование гражданином «белого» VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.
Также комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к другому законопроекту, согласно которым, в том числе, организация деятельности по передаче абонентских номеров может грозить наказанием на срок до трех лет лишения свободы.
«Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете “белый” VPN для безопасности — это не повод для штрафа», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что умысел — ключевое слово в этой теме, без него никакая ответственность невозможна.
«Более того, в каждом случае решение принимает суд, а не автоматическая система. Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещённому материалу, знал ли человек, что заходит именно туда», — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что обсуждение VPN-сервисов в блогах, соцсетях и даже СМИ не будет считаться рекламой, речь идёт исключительно о продвижении таких сервисов, в том числе в обход блокировок.
Также инициатива не направлена против журналистов, студентов, преподавателей.
«Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа», — объяснил Немкин.
По его мнению, в сети нельзя «случайно» попасть на экстремистский материал — он заранее блокируется.
«Само по себе использование VPN не преступление. Но если вы целенаправленно обходите блокировки, чтобы добраться до запрещённого материала, осознанно и не в первый раз — это уже совсем другая история… Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете — не будет. Автоматических систем наказания — не будет. Речь идёт о точечных мерах для защиты общества от реальных угроз — от преступников, которые прикрываются анонимностью в Сети», — заключил он.