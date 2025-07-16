Депутат: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать

«Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете “белый” VPN для безопасности — это не повод для штрафа», — написал он в своем Telegram-канале.