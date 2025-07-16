Насколько безопасна морская вода у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.