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Тренер самарских «Крыльев» Адиев уточнил, почему клуб отказался от Марадишвили

25-летний полузащитник не будет играть за «зелено-бело-синих» в новом сезоне.

25-летний полузащитник не будет играть за «зелено-бело-синих» в новом сезоне.

Напомним, Константин Марадишвили провел летние сборы с волжанами. В планах был полноценный трансфер. Однако самарцы не стали подписывать воспитанника столичного ЦСКА.

Прошедший чемпионат провел в аренде в нижегородском «Пари НН». Сыграл лишь в двух матчах. Всему виной — травма. Сейчас принадлежит московскому «Локомотиву». Оценивается в 500 тыс. евро или 45,5 млн рублей.

«Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока», — заявил наставник «Крылышек» Магомед Адиев «Чемпионату».

Недавно писали, что самарцы обошли тольяттинский «Акрон» по средней посещаемости матчей.

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