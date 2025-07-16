Тренер самарских «Крыльев» Адиев уточнил, почему клуб отказался от Марадишвили

25-летний полузащитник не будет играть за «зелено-бело-синих» в новом сезоне.
Напомним, Константин Марадишвили провел летние сборы с волжанами. В планах был полноценный трансфер. Однако самарцы не стали подписывать воспитанника столичного ЦСКА.
Прошедший чемпионат провел в аренде в нижегородском «Пари НН». Сыграл лишь в двух матчах. Всему виной — травма. Сейчас принадлежит московскому «Локомотиву». Оценивается в 500 тыс. евро или 45,5 млн рублей.
«Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока», — заявил наставник «Крылышек» Магомед Адиев «Чемпионату».
Недавно писали, что самарцы обошли тольяттинский «Акрон» по средней посещаемости матчей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.