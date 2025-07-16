На инициативные проекты в Нукутском районе выделено более 32 миллионов рублей

В этом году в Нукутском районе будет реализовано 15 инициатив по проекту «Есть решение». На это из региональной казны выделено более 28 миллионов рублей, еще 3,4 миллиона составят инициативные платежи, это обязательное условие участия в региональном конкурсе. Большая часть из проектов направлена на благоустройство поселений: появятся новые детские и спортивные площадки, обустроят сквер, установят два новых пешеходных мостика.