На инициативные проекты в Нукутском районе выделено более 32 миллионов рублей

Авторам инициативных проектов в Нукутском районе вручили сертификаты, свидетельствующие о выделении необходимого финансирования. Активным жителям, выступившим с инициативами по развитию территории, их вручил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Напомним, что делегация депутатов областного парламента находится в рабочей поездке по территориям Приангарья.
В этом году в Нукутском районе будет реализовано 15 инициатив по проекту «Есть решение». На это из региональной казны выделено более 28 миллионов рублей, еще 3,4 миллиона составят инициативные платежи, это обязательное условие участия в региональном конкурсе. Большая часть из проектов направлена на благоустройство поселений: появятся новые детские и спортивные площадки, обустроят сквер, установят два новых пешеходных мостика.
Еще 27 проектов будут реализованы в рамках «Народных инициатив». Общее финансирование составит 12,5 миллиона рублей.