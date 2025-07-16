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На инициативные проекты в Нукутском районе выделено более 32 миллионов рублей

Сертификаты авторам вручил председатель Заксобрания Александр Ведерников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авторам инициативных проектов в Нукутском районе вручили сертификаты, свидетельствующие о выделении необходимого финансирования. Активным жителям, выступившим с инициативами по развитию территории, их вручил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. Напомним, что делегация депутатов областного парламента находится в рабочей поездке по территориям Приангарья.

В этом году в Нукутском районе будет реализовано 15 инициатив по проекту «Есть решение». На это из региональной казны выделено более 28 миллионов рублей, еще 3,4 миллиона составят инициативные платежи, это обязательное условие участия в региональном конкурсе. Большая часть из проектов направлена на благоустройство поселений: появятся новые детские и спортивные площадки, обустроят сквер, установят два новых пешеходных мостика.

Еще 27 проектов будут реализованы в рамках «Народных инициатив». Общее финансирование составит 12,5 миллиона рублей.