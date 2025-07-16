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ФАС вынесла предупреждение базовому авиаперевозчику Ростовской области

Базовый донской авиаперевозчик получил предупреждение из-за сборов за обмен авиабилетов.

Источник: Комсомольская правда

Базовый авиаперевозчик Ростовской области получил предупреждение за необоснованно разные сборы при возврате и обмене билетов. Об этом говорится на сайте ФАС России.

— Компания устанавливала разную плату в зависимости от факта вылета воздушного судна. Сбор за обмен и возврат при уведомлении до вылета составлял от 4 тысяч рублей, после вылета — от 8 тысяч рублей, — поясняют в ведомстве.

В ФАС считают, что это подобные действия имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Авиакомпании дали 30 дней на приведение тарифов в соответствие с законом. Теперь перевозчик должен установить единый экономически обоснованный размер сбора независимо от факта вылета самолета.

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