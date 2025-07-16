В Перми перед выходными отключат воду в 30 домах

В Перми на сетях водоснабжения 17 и 18 июля ресурсоснабжающая компания проведет ремонтные работы. Воду отключат у жильцов 30 многоквартирных домов.
Воды не будет по адресам:
— 17 июля с 09:00 до 20:30 на улицах Генерала Черняховского, 58 и Щитовой, 11а, 5;
— 17 июля с 09:30 до 16:30 на улицах Качалова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ш. Космонавтов, 177, Мира, 90, 92, 92а, 94, Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;
— 18 июля с 09:30 до 19:30 на улицах Бердичевской, 58, Лихвинской, 27, 37, Самаркандской, 102, 125, Туркестанской, 104 и Чернушинской, 34.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства, а также сделать необходимые запасы воды.