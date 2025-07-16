В Самаре этим летом уже прошло более 50 пешеходных экскурсий

Экскурсии проходят по знаковым местам города и рассчитаны на широкую аудиторию — как для взрослых, так и для детей. В программе — маршруты от Музея Эльдара Рязанова, Детской художественной галереи, Литературного музея им. М. Горького и Самарского бизнес-инкубатора.