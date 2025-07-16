В Самаре этим летом уже прошло более 50 пешеходных экскурсий

Более 50 пешеходных экскурсий провели летом в Самаре городские учреждения культуры. Часть из них — бесплатные, в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе», организованных при поддержке мэрии.
Экскурсии проходят по знаковым местам города и рассчитаны на широкую аудиторию — как для взрослых, так и для детей. В программе — маршруты от Музея Эльдара Рязанова, Детской художественной галереи, Литературного музея им. М. Горького и Самарского бизнес-инкубатора.
17 и 18 июля Музей Рязанова приглашает на прогулки по Струковскому саду и парку Дружбы. 31 июля — экскурсия о городской инфраструктуре начала ХХ века.
Галерея уже провела 15 экскурсий и планирует не менее десяти до конца лета, в том числе по площади Куйбышева и Струковскому саду.
17 июля Литературный музей проведёт бесплатную экскурсию «История одной мелодии: на сопках Маньчжурии». 19 июля бизнес-инкубатор приглашает на прогулку по зданиям в стиле «Северный модерн».
Дополнительно в рамках городских проектов проходят спортивные тренировки, мастер-классы и кинопоказы. Актуальное расписание — на сайте администрации Самары.
Ранее мы писали, что в Самаре на улице Куйбышева, 103 открылся Музей типографии.
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