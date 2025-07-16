Экипаж белоруса Вязовича выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»

Флагманский экипаж белорусской команды МАЗ-СПОРТавто победил на пятом этапе 15-го международного ралли «Шелковый путь».
На кольцевом этапе гонщики стартовали и финишировали в Улан-Баторе, преодолев 209,5 километра спецучастка. Лучший результат продемонстрировал белорусский экипаж Сергея Вязовича, пройдя трассу за 1 час 48 минут и 23 секунды. Серебряных призеров, экипаж КАМАЗ-Мастера россиянина Антона Шибалова белорусы обогнали на 51 секунду.
Два других грузовика МАЗ-СПОРТавто, под управлением Павла Мурылева и Виталия Мурылева оказались на 8-м и 9-м местах соответственно.
После гонки Вязович поделился, что в самом начале гонки не обошлось без приключений. Так, за шесть километров до финиша у авто вышел и строя кронштейн крепления капота справа, и, чтобы его не потерять, экипажу пришлось сбавить скорость и финишировать с прыгающим капотом.
— Но этап однозначно идет нам в зачет, — констатировал Вязович.
Победа на пятом этапе «Шелкового пути» помогла белорусскому экипажу увеличить отрыв от преследователей в общем зачете до двух минут.
Шестой этап гонки, который состоится 17 июля, будет проходить на самом протяженном спецучастке ралли. Он составляет 386 километров и пролегает между Улан-Батором и Баяхонгором.
В 2025 году «Шелковый путь» проходят свыше ста экипажей из 15 стран, соревнующихся в зачетах мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков. Заключительный 11-й этап ралли пройдет в Горно-Алтайске 22 июля.
Кстати, ранее белорусский гонщик Сергей Вязович рассказал, как питается команда «МАЗ-СПОРТавто» во время гонки.
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