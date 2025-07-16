Экипаж белоруса Вязовича выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»

После гонки Вязович поделился, что в самом начале гонки не обошлось без приключений. Так, за шесть километров до финиша у авто вышел и строя кронштейн крепления капота справа, и, чтобы его не потерять, экипажу пришлось сбавить скорость и финишировать с прыгающим капотом.