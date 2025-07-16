Стало известно о планах по строительству 5-й очереди набережной Самары

Проект реконструкции набережной Самары, долго остававшийся нереализованным, выходит на новый этап. Речь идёт о пятой очереди — ключевом участке, который соединит старую и новую части набережной.
Правительство области уже согласовало технические решения, необходимые для прохождения госэкспертизы. После её успешного завершения, в 2026 году планируется провести торги и начать строительство. Финансирование на реализацию проекта предусмотрено.
Что появится:
2 000 кв. м озеленения;1,1 км новых вело- и пешеходных маршрутов;2 000 м трассы для велопробегов;8 000 кв. м новой отмостки;обновлённое пространство с легендарным «Дном», ранее доступным только с Волги.
«Набережная — центр жизни города, этот объект нужен людям. Проект пятой очереди набережной подготовлен, мы с вами его рассмотрели. Необходимо не откладывая провести процедуру общественных слушаний и после этого передать проект в экспертизу, с тем, чтобы в будущем году начать строительство», — сказал первый вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов.
Реализация проекта завершит формирование цельной и современной набережной — одной из лучших в стране. Это улучшит инфраструктуру для жителей, туристов и создаст дополнительные условия для привлечения инвесторов.
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