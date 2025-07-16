Стало известно о планах по строительству 5-й очереди набережной Самары

«Набережная — центр жизни города, этот объект нужен людям. Проект пятой очереди набережной подготовлен, мы с вами его рассмотрели. Необходимо не откладывая провести процедуру общественных слушаний и после этого передать проект в экспертизу, с тем, чтобы в будущем году начать строительство», — сказал первый вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов.