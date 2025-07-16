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СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде

СФ одобрил поправки, освобождающие участников СВО от уплаты госпошлины в суде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие участников спецоперации и членов их семей от уплаты госпошлины в суде.

В частности, речь идет о делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение (установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.

Закрепляется перечень копий документов, на основании которых будет предоставляться указанная льгота.

Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.