СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие участников спецоперации и членов их семей от уплаты госпошлины в суде.
В частности, речь идет о делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение (установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
Закрепляется перечень копий документов, на основании которых будет предоставляться указанная льгота.
Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.