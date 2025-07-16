Совфед одобрил закон о центрах обработки данных

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о центрах обработки данных (ЦОДах).
Документом предусматривается введение понятия «центр обработки данных», под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных.
Минцифры наделяется полномочиями по ведению реестра центров обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации.
Правила формирования и ведения реестра ЦОД, требования к центрам, включаемым в указанный реестр, в том числе юридическим и физическим лицам, являющимся владельцами таких центров обработки данных (операторам центров обработки данных), обеспечению информационной безопасности в ЦОД, состав сведений, включаемых в указанный реестр, устанавливаются правительством РФ.
Устанавливается запрет на размещение майнинговой инфраструктуры, а также на осуществление майнинга и на организацию деятельности майнинг-пула в центрах обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации и включенных в указанный реестр.
Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.
Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.