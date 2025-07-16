Создан микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью

«Поляритонные лазеры еще не вышли из лабораторных стен, но уже очень скоро мы увидим их в действии. Одна из наиболее многообещающих областей их применения — сверхбыстрые аналоговые и квантовые вычисления. Наша лаборатория завершает работу над первым в мире поляритонным квантовым процессором. Его базовые компоненты — поляритонные кубиты — будут тратить на осуществление логической операции в миллионы раз меньше времени, чем сверхпроводящие кубиты, которые разрабатывают в компаниях IBM и Google», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории оптики спина имени И. Н. Уральцева СПбГУ Алексея Кавокина.