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Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

Замминистра юстиции Ардабьева: список экстремистских сообществ станет публичным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева.

«К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список — ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу», — сказала Ардабьева.

В среду на пленарном заседании Совета Федерации Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».

В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации.

Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.