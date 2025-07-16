Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

«К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список — ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу», — сказала Ардабьева.