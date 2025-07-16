Минюст сделает список экстремистских сообществ публичным

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России дополнит перечень экстремистских организаций списком экстремистских сообществ, не имеющих соответствующего организационно-правового статуса, заявила на пленарном заседании в Совете Федерации статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева.
«К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это (список — ред.) будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу», — сказала Ардабьева.
В среду на пленарном заседании Совета Федерации Минюст поддержал внесение изменений в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».
В частности, поправками предусматривается возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества, если его создатель, руководитель или участник был осужден по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».
Также Совфед одобрил поправки в УК РФ, согласно которым уточняется объективная сторона преступления в связи с указанным расширением оснований для признания организации экстремистской, установив уголовную ответственность за организацию деятельности такой организации.
Кроме того, сенаторы одобрили корреспондирующие поправки в КоАП РФ, уточняющие, что распространение информации о таких организациях запрещено.