В Иркутской области могут расширить льготные категории сельских культработников

Посетительница пояснила, что сейчас право на такую выплату, по региональному закону имеют работники клубов, библиотек и музеев. Однако в список должностей не входят руководители коллективов, поэтому им эта льгота недоступна. Александр Ведерников согласился с необходимостью проработать этот вопрос и пояснил, что соответствующее поручение дано профильному комитету областного парламента. Более того, эта работа уже ведется совместно со специалистами регионального правительства.