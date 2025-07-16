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В Иркутской области могут расширить льготные категории сельских культработников

Речь идет о компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во время личного приема граждан в Нукутском районе к председателю Законодательного Собрания Иркутской области обратилась жительница села Хареты с просьбой о расширении списка работников сельских учреждений культуры, имеющих право на компенсацию затрат на оплату жилья и коммунальных услуг.

Посетительница пояснила, что сейчас право на такую выплату, по региональному закону имеют работники клубов, библиотек и музеев. Однако в список должностей не входят руководители коллективов, поэтому им эта льгота недоступна. Александр Ведерников согласился с необходимостью проработать этот вопрос и пояснил, что соответствующее поручение дано профильному комитету областного парламента. Более того, эта работа уже ведется совместно со специалистами регионального правительства.