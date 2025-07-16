Житель Прикамья осужден за культивирование конопли

В апреле участковые уполномоченные получили информацию о том, что в доме в северной части города неизвестные лица выращивают наркосодержащие растения в квартире. К работе подключились оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков и быстро задержали предполагаемого виновника. 30-летний наркозависимый мужчина объяснил, что раньше покупал для себя части наркосодержащих растений через интернет, а когда удовольствие стало слишком дорогим, решил выращивать растения самостоятельно. Он снял квартиру, приобрел почву, удобрение и необходимое оборудование. Создав все условия, фигурант высадил семена и стал за ними ухаживать.