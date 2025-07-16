Житель Прикамья осужден за культивирование конопли

Суд в Соликамске вынес приговор ранее судимому местному жителю 1995 года рождения. Мужчина признан виновным в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, незаконном хранении в крупном размере частей растений, содержащих наркотические средства, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле участковые уполномоченные получили информацию о том, что в доме в северной части города неизвестные лица выращивают наркосодержащие растения в квартире. К работе подключились оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков и быстро задержали предполагаемого виновника. 30-летний наркозависимый мужчина объяснил, что раньше покупал для себя части наркосодержащих растений через интернет, а когда удовольствие стало слишком дорогим, решил выращивать растения самостоятельно. Он снял квартиру, приобрел почву, удобрение и необходимое оборудование. Создав все условия, фигурант высадил семена и стал за ними ухаживать.
Первый урожай растениевод получил в декабре прошлого года, а вторую партию конопли посеял в феврале и вел должный уход за посадками.
В квартире обнаружено и изъято 23 куста. Экспертиза выявила в растениях наркотическое вещество.
Также стражи порядка изъяли несколько пакетов и коробок с веществом растительного происхождения — частями растения конопли массой 632,5 грамма. Соликамец пояснил, что это его первый урожай, сохраненный для личного потребления.
Суд приговорил агрария к 5 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.