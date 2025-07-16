Экс-следователь из Красноярска осуждена за фальсификацию

Бывший старший следователь отдела полиции Красноярска признана виновной в незаконном освобождении мужчины от уголовной ответственности, служебном подлоге и фальсификации доказательств.
Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следствием и судом установлено, что, пытаясь избежать ответственности за нарушение сроков расследования и критики начальства, следователь сфальсифицировала доказательства по делу о краже алкоголя из двух супермаркетов.
Она внесла изменения в протокол осмотра, постановление о признании вещественных доказательств и видеозапись, чтобы вывести одного из подозреваемых из дела. Эти действия привели к незаконному освобождению этого человека от уголовной ответственности.
По отношению к другому фигуранту дела, осужденная переквалифицировала его действия на более мягкую статью, исключив совершение преступления в составе группы.
Суд приговорил экс-следователя к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах МВД, связанные с представительскими функциями, на 3 года. Исполнение приговора в части лишения свободы отложено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.
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