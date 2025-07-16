Губернатор Михаил Котюков лично проинспектировал возведение новых школьных корпусов

В поселке Солонцы также возводится новый корпус школы, рассчитанный на 505 учеников. Директор школы Галина Лубкова отметила, что новое здание позволит разместить учеников средних и старших классов, что крайне необходимо, учитывая нехватку помещений в существующем корпусе. Губернатор обратил внимание на отсутствие подъездных путей к новой школе и поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки решить этот вопрос.