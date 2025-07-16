Губернатор Михаил Котюков лично проинспектировал возведение новых школьных корпусов

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку в поселки Емельяново и Солонцы, где ознакомился с ходом строительства новых корпусов для местных школ.
Целью визита стала оценка темпов и качества работ, а также решение возникающих проблемных вопросов.
В Емельяново ведется строительство дополнительного здания для средней школы № 1, которое позволит принять 450 учеников младших классов и 100 воспитанников дошкольного возраста. По словам директора школы Людмилы Подус, ввод нового корпуса позволит значительно облегчить учебный процесс, который сейчас проходит в две смены.
Губернатор обсудил детали проекта с представителями подрядной организации и органов власти, уделив особое внимание вопросам благоустройства прилегающей территории.
В поселке Солонцы также возводится новый корпус школы, рассчитанный на 505 учеников. Директор школы Галина Лубкова отметила, что новое здание позволит разместить учеников средних и старших классов, что крайне необходимо, учитывая нехватку помещений в существующем корпусе. Губернатор обратил внимание на отсутствие подъездных путей к новой школе и поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки решить этот вопрос.
Завершение строительства обоих объектов запланировано на июль 2025 года. Губернатор подчеркнул, что новые школьные корпуса должны быть готовы к приему учеников к началу нового учебного года. Котюков отметил, что строительство и капитальный ремонт школ находятся на его личном контроле.
Кроме того, в крае продолжается строительство еще пяти новых школ, а также капитальный ремонт 25 образовательных учреждений.