«Вам увеличена пенсия!»: омских пенсионеров атакуют телефонные мошенники

Отделение СФР по Омской области опубликовало сегодня, 16 июля, предупреждение о телефонном мошенничестве, направленном непосредственно на омских пенсионеров. Ведомство выделило две темы, с которыми телефонные мошенники обращаются к пожилым жителям региона.
Прибавка к пенсии. Мошенники начинают разговор с «радостной новости»: пожилым омичам говорят о прибавке к пенсии, что располагает их вести дальнейший разговор с мошенниками. В процессе разговора, «специалист» говорит о необходимых условиях для оформления документов на перерасчет — получение личных данных пенсионера и необходимости продиктовать коды из СМС. И если пенсионер диктует требуемую мошенниками информацию, он тем самым дает мошенникам возможность его украсть деньги с банковской карты или запугать фиктивными «сотрудниками ФСБ» на предмет перечисления денег в недружественные государства. Если по телефону просят предоставить такую информацию, это — мошенники.
Звонок от «сотрудника СФР». Пожилым омичам может позвонить лже-сотрудник отделения Социального фонда России по Омской области. Как правило, такие «сотрудники» говорят об уточнении паспортных и других личных данных пенсионера. Получив от доверчивого человека требуемую информацию, мошенники также используют ее для запугивания пенсионера — например, оформлением на него огромного кредита и необходимостью «срочно передать все сбережения и ценные вещи нашему курьеру». Специалисты фонда предупреждают, что они не звонят омичам и никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета на портале госуслуг.
Отделение СФР по Омской области оказывает все услуги в стационарных офисах и онлайн на портале госуслуг. Полная информация о мерах поддержки населения размещена на сайте СФР и в официальных аккаунтах отделения СФР по Омской области в социальных сетях.