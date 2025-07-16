«Вам увеличена пенсия!»: омских пенсионеров атакуют телефонные мошенники

Звонок от «сотрудника СФР». Пожилым омичам может позвонить лже-сотрудник отделения Социального фонда России по Омской области. Как правило, такие «сотрудники» говорят об уточнении паспортных и других личных данных пенсионера. Получив от доверчивого человека требуемую информацию, мошенники также используют ее для запугивания пенсионера — например, оформлением на него огромного кредита и необходимостью «срочно передать все сбережения и ценные вещи нашему курьеру». Специалисты фонда предупреждают, что они не звонят омичам и никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета на портале госуслуг.