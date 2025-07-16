Пресс-служба Лукашенко: более 800 тысяч рублей выделят в Беларуси на поддержку талантливой молодежи

Так, президентские стипендии назначили 185 студентам белорусских вузов. Еще одиннадцать победителей международных олимпиад и конкурсов получат гранд-премии с присвоением звания лауреата спецфонда. Также 92 учащихся, курсанта и студента будут поощрены специальными премиями. И материальную поддержку из спецфонда окажут студенческой научной лаборатории «Геоинформационные системы и территориальное управление» Брестского госуниверситета имени Пушкина на дальнейшее развитие научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем.