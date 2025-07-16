Пресс-служба Лукашенко: более 800 тысяч рублей выделят в Беларуси на поддержку талантливой молодежи

Около 560 тысяч рублей выделят из спецфонда президента на поддержку учащихся и студентов в Беларуси. Еще 240 тысяч белорусских рублей по утвержденному решению совета спецфонда президента Беларуси направят на поддержку талантливой молодежи, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, президентские стипендии назначили 185 студентам белорусских вузов. Еще одиннадцать победителей международных олимпиад и конкурсов получат гранд-премии с присвоением звания лауреата спецфонда. Также 92 учащихся, курсанта и студента будут поощрены специальными премиями. И материальную поддержку из спецфонда окажут студенческой научной лаборатории «Геоинформационные системы и территориальное управление» Брестского госуниверситета имени Пушкина на дальнейшее развитие научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем.
Также в пресс-службе сообщили, что на поддержку талантливой белорусской молодежи из республиканского бюджета из резервного фонда направят свыше 240 тысяч белрублей.
Гранд-премии с присвоением звания лауреата спецфонда получат 13 победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе два коллектива — народный хореографический ансамбль «Сузор’е» Дворца культуры Солигорска и дуэт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.
Еще спецпремии назначили 26 представителям талантливой молодежи и 12 творческим коллективам, победителям международных и республиканских творческих конкурсов.
А накануне Александр Лукашенко сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов.