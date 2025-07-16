Захарова рассказала, как ее бабушка помогала пленным немцам после ВОВ

«Моя бабушка мне рассказывала и показывала, что “вот это строили (немецкие — ред.) пленные, вот здесь были задействованы, вот тут было не здание, а заборчик”. И она рассказывала, как они в 1946—1947 годах, сразу после войны, просовывали в этот заборчик еду — хлеб и что было. Я говорила: “Как это, бабушка?”. А она прошла эвакуацию, она была девочкой, голод был нечеловеческий, она потом и малокровием болела. Жмых ели», — сказала Захарова на форуме «Территория смыслов».