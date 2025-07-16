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Захарова рассказала, как ее бабушка помогала пленным немцам после ВОВ

Бабушка Захаровой помогала пленным немцам после ВОВ, передавая хлеб через забор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее бабушка в послевоенное время помогала пленным немцам, которые работали на стройках, передавая им хлеб через заборчик, несмотря на пережитое в годы Великой Отечественной войны.

«Моя бабушка мне рассказывала и показывала, что “вот это строили (немецкие — ред.) пленные, вот здесь были задействованы, вот тут было не здание, а заборчик”. И она рассказывала, как они в 1946—1947 годах, сразу после войны, просовывали в этот заборчик еду — хлеб и что было. Я говорила: “Как это, бабушка?”. А она прошла эвакуацию, она была девочкой, голод был нечеловеческий, она потом и малокровием болела. Жмых ели», — сказала Захарова на форуме «Территория смыслов».

По ее словам, на это бабушка отвечала: «А потому что люди и там, и здесь».

«Это к вопросу о том, что такое добро и как его творить, и в том числе в отношении тех, кого ты считаешь, в общем-то, врагом. То есть главное, оставаться человеком, творя добро во всех смыслах этого словам», — заключила Захарова.

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