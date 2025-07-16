Михайло Баньяц официально стал игроком самарских «Крыльев Советов»

«Зелено-бело-синие» и 25-летний серб договорились о сотрудничестве на 3 года. Полузащитник получил 14-й номер.
Недавно Михайло Баньяц прошел медосмотр и поучаствовал в первой тренировке «Крылышек». Минувшей сезон провел в аренде в ФК «Бачка Топола» (принадлежал «Краснодару»). В 19 встречах местной Суперлиги отметился голом и четырьмя результативными передачами.
Есть в активе шесть матчей Лиги Конференций с двумя желтыми карточками. Нынешняя стоимость легионера из Сербии — 1,7 млн евро или 154,9 млн рублей.
«“Крылья Советов” и “Краснодар” достигли соглашения о переходе сербского полузащитника. Футболист подписал с нашим клубом 3-летний контракт. Выступать будет под номером 14», — сообщили представители волжан.
Ранее наставник самарцев Магомед Адиев уточнил, почему клуб отказался от Марадишвили.
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