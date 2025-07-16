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Руслан Исмагилов воглавил правовое управление администрации Уфы

Правовое управление мэрии Уфы возглавил уроженец Янаула.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Должность начальника правового управления мэрии занял 43-летний Руслан Исмагилов из Янаула.

Известно, что Исмагилов получил юридическое образование в двух учебных заведениях: сначала окончил Гуманитарно-юридический колледж в Ижевске по специальности «Правоведение», затем продолжил обучение в БашГУ, где освоил программу «Юриспруденция». Как уточнили в пресс-службе мэрии, новый руководитель управления имеет солидный профессиональный опыт, включающий работу как в правоохранительных структурах, так и в государственных учреждениях.

Предыдущий начальник правового управления Виль Сафин занимал эту должность с июля 2021 года. В мэрии не уточняют причины кадровой ротации.

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