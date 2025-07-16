Жительница Лесосибирска отсудила у ИП 420 тыс за плохую укладку линолеума

Жительница Лесосибирска столкнулась с недобросовестным предпринимателем. Он сорвал замену напольного покрытия в ее квартире.
После череды неудачных попыток урегулировать конфликт, женщина обратилась за помощью в Роспотребнадзор и выиграла суд.
В марте прошлого года пострадавшая приобрела линолеум, клей и плинтуса в магазине «ПОЛFLOOR», потратив на это 63 тысячи рублей. Монтаж покрытия также был заказан у сотрудника магазина и обошелся в 25 тысяч рублей.
Однако, после укладки выяснилось, что линолеум не соответствует ни заказанному цвету, ни размеру. Плинтуса были сразу же возвращены продавцу. Несмотря на неоднократные обращения, продавец так и не заменил товар на надлежащий.
Специалисты Роспотребнадзора помогли женщине составить исковое заявление в суд. В итоге, суд постановил взыскать с ИП Овечко Е. М. в пользу потребителя 421 780 рублей, в том числе:
−63 000 рублей — стоимость товара.
−127 890 рублей — неустойка.
−20 000 рублей — компенсация морального вреда.
−210 890 рублей — штраф.
Решение суда вступило в законную силу, подтвердив право потребителя на качественные товары и услуги.
Как ранее писал «МК в Красноярске», жительница Норильска отсудила у телемагазина более 70 тыс руб за непоставленный товар. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, пенсионерка заказала женскую куртку и БАДы, но товары не пришли.