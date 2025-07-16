И. о. ректора госуниверситета на Урале оставили в СИЗО по делу о взятках

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл — РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры, обвиняемого в получении взяток от студентов за положительные оценки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК РФ, и.о. ректора обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Постановлением Советского райсуда Челябинска 1 июля ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда постановление районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Сторона защиты обжаловала решение суда, с учетом характеризующих материалов настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест либо залог в размере 2 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой «Физического воспитания и здоровья» института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов.
Кроме того, с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных оценок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении.
По данным с сайта учебного учреждения, исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов, он доктор педагогических наук, доцент. Финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев «Лидеры России» 2023−2024 годов, почётный работник сферы образования РФ, имеет нагрудный знак «Отличник физической культуры».