Красноярские спортсмены преодолели «Swimrun» — мультигонку на воде и суше

В Красноярске прошла захватывающая мультигонка «Swimrun», объединившая плавание и бег в формате триатлона, требующего от участников выносливости и универсальной подготовки.
Особенностью соревнований стало то, что спортсмены должны были преодолевать дистанцию, состоящую из трех этапов плавания (по 300 метров) и трех этапов бега (по 2 километра), не снимая экипировку, включая кроссовки, на протяжении всей гонки.
В мероприятии приняли участие 43 атлета из семи регионов страны, соревновавшиеся в восьми возрастных категориях.
Первое место в абсолютном зачете завоевал Артём Никишанов из Зеленогорска, показав результат 43 минуты 13 секунд. Второе место досталось Ринату Шайдуллину из Воткинска (43:41), а бронзу выиграл красноярец Илья Самков (45:04).
Гонка «Swimrun» прошла в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», направленной на привлечение внимания к проблемам экологии и популяризацию здорового образа жизни.
Акция «Выбираю чистый воздух» является частью федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Присоединиться к инициативе может каждый желающий, используя «Экотрекер зеленых привычек» — чат-бот в ВК, или отмечая на своей странице в ВК расстояния, пройденные на экологичном транспорте, с соответствующими хештегами.
Как ранее писал «МК в Красноярске», более 2000 участников вышли на старт на полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Красноярске.