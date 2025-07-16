Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает выработать единые методические принципы формирования стоимости обучения в вузах страны, сообщил замминистра Андрей Омельчук.
«Мы не говорим о введении единой стоимости обучения — речь идет о выработке единых методических принципов ее формирования. Мы прекрасно понимаем, что медицинские вузы, учрежденные Минздравом России, аграрные, учрежденные Минсельхозом России, и прочие имеют свою специфику», — сказал замминистра.
Он отметил, что сложившаяся в России система формирования стоимости высшего образования требует серьезного осмысления и систематизации: каждый учредитель руководствуется собственными подходами и критериями при установлении стоимости обучения.
«Это приводит к значительным диспропорциям, когда за одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности обучающиеся платят принципиально разные суммы», — добавил Омельчук.
По его словам, предлагаемый единый порядок должен стать своего рода «дорожной картой» для учредителей, позволяющей принимать взвешенные решения с учетом как интересов граждан, так и стратегических задач развития высшей школы.