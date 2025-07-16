Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе

«Мы не говорим о введении единой стоимости обучения — речь идет о выработке единых методических принципов ее формирования. Мы прекрасно понимаем, что медицинские вузы, учрежденные Минздравом России, аграрные, учрежденные Минсельхозом России, и прочие имеют свою специфику», — сказал замминистра.