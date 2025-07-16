В Ростовской области создали карту с точками бесплатного Wi-Fi

На портале Геоинформационной системы Ростовской области теперь можно найти карту с точками бесплатного Wi-Fi. Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь потребовал актуализировать места, где можно подключиться к беспроводной локальной сети.
Согласно данным карты, бесплатный Wi-Fi доступен во многих населенных пунктах области, чаще всего в городах. Чтобы найти точки доступа, пользователям необходимо открыть геопортал, дождаться полной загрузки карты и выбрать соответствующий слой с Wi-Fi.
Необходимость в такой карте возникла на фоне перебоев мобильного интернета, из-за которого, по словам пользователей, иногда появляются сложности с работой приложений, загрузкой страниц и отправкой сообщений в мессенджерах. Подобные случай происходили в ночное и утреннее время.
Как поясняют власти, нестабильная работа мобильного интернета связана с обеспечением безопасности населения. Ранее жителям Дона пояснили, что украинские беспилотники могут использовать сигналы сотовых вышек для наведения, поэтому в условиях воздушной угрозы доступ к мобильному интернету ограничивается. При этом обычная телефонная связь и проводной интернет в таких случаях продолжают работать в штатном режиме.
Накануне жителям Ростова-на-Дону напомнили, почему отключают мобильный интернет и что делать в таких случаях.
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