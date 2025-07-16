В Ростовской области создали карту с точками бесплатного Wi-Fi

Необходимость в такой карте возникла на фоне перебоев мобильного интернета, из-за которого, по словам пользователей, иногда появляются сложности с работой приложений, загрузкой страниц и отправкой сообщений в мессенджерах. Подобные случай происходили в ночное и утреннее время.