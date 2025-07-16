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Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Голикова: число многодетных семей в России выросло на 17,4% за последние годы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, а число детей в них достигло почти 8,9 миллиона за последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За последние годы мы наблюдаем увеличение количества многодетных семей… на 17,4%, равно как и количество детей в этих семьях достигло почти 8,9 миллиона человек», — сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.

Голикова отметила, что с 2024 года в России ввели статус многодетных семей, который закрепляет для них меры поддержки.

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