Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество многодетных семей в России увеличилось на 17,4%, а число детей в них достигло почти 8,9 миллиона за последние годы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«За последние годы мы наблюдаем увеличение количества многодетных семей… на 17,4%, равно как и количество детей в этих семьях достигло почти 8,9 миллиона человек», — сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.
Голикова отметила, что с 2024 года в России ввели статус многодетных семей, который закрепляет для них меры поддержки.